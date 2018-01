Santos desembarca e Elano faz tratamento Elano foi um dos poucos jogadores do Santos que desembarcaram no CT Rei Pelé, após a chegada do time ao Brasil, na madrugada deste sábado. Ele desceu do ônibus mancando e demonstrava dor ao andar. O jogador inicia nesta tarde tratamento intensivo para curar a contusão no joelho direito, sofrida na partida contra o Independiente de Medellín, mas está praticamente fora da primeira partida da decisão contra o Boca Juniors, no estádio La Bombonera, na quarta feira. Ele passou esta manhã por ressonância magnética e ficou constatado um estiramento do ligamento colateral medial de seu joelho. Na avaliação do médico Carlos Braga, trata-se de uma contusão moderada. O médico não descartou a possibilidade de Elano jogar quarta-feira, embora tenha considerado que isso seja muito difícil. Há uma esperança de que Elano volte a atuar no dia 2, na partida decisiva da Libertadores, programada para o estádio do Morumbi. Mas se depender do técnico Leão, Elano está fora. O treinador descartou a escalação do atleta na primeira partida da final contra o time argentino. "Dificilmente o Elano vai poder jogar nessa primeira partida", disse, preocupado com a recuperação do atleta. "Não é tão grave quanto a do Ricardo Oliveira, mas preocupa". O meia evitou fazer prognóstico ao desembarcar em Santos, dizendo que aguardaria o resultado da ressonância para que a gravidade da contusão fosse melhor avaliada. "Não quero nem pensar em ficar fora dessa decisão, pois é um momento importante nessa nossa caminhada", disse Elano. "Se não der, o companheiro que entrar vai dar conta do recado, como todos estão dando, e isso é o mais importante". Desde quarta-feira o meia vem fazendo tratamento à base de injeções, antiinflamatório e gelo. Ele comentou que a entrada de Montoya foi desleal. "Foi maldosa, todo mundo viu o lance", comentou. Elano disse que, independente de jogar ou não, será uma decisão para ficar marcada. "Teremos dois grandes jogos, contra um grande adversário, e o Santos precisa trabalhar em conjunto para vencer", disse. Guerra - Os jogadores assistiram ao jogo entre o Boca e o América e estão preparados para uma nova guerra, principalmente na partida que será disputada em Buenos Aires. Para evitar incidentes, os santistas irão viajar na terça-feira, chegando à noite na capital argentina para ali permanecer o mínimo possível. Leão conhece bem o clima armado pelos argentinos para essas partidas decisivas. Ele conquistou duas vezes a Conmebol, sempre na Argentina. Em 97, quando levou o Atlético-MG a conquista desse título, houve um grande tumulto envolvendo jogadores e policiais e Leão acabou sendo agredido com uma barra de ferro por um dirigente do Lanus. No ano seguinte, dirigindo o Santos, foi novamente campeão, desta vez contra o Rosário Central, em Rosário. O treinador santista vem elogiando bastante o Boca Juniors, tendo assistido pela tevê algumas apresentações do adversário. Mas neste sábado tranqüilizou os torcedores santistas. "O mais importante é que também vi o jogo do Santos, que foi muito interessante, com muito esforço e superação, e isso tranqüiliza a torcida".