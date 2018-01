Santos desiste de contar com Deivid O Santos abriu o jogo hoje: não tem mais interesse em Deivid e apenas quer metade do que o Nova Iguaçu-RJ receber na negociação do jogador com Corinthians ou com algum clube do exterior. E para garantir seus direitos, ingressou na Justiça Cível de Santos com pedido de liminar em medida cautelar inominada. Os dirigentes também resolveram desistir da idéia de mover ação por perdas e danos, contra a Federação Paulista de Futebol (FPF), exigindo indenização de R$ 5,5 milhões, em razão de Wanderley Luxemburgo, Maurício e Ricardinho terem utilizado o ´ponto´ eletrônico no segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista, em que o Santos foi desclassificado pelo Corinthians. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não ter acolhido o pedido do Santos de anulação do jogo, alegando "inépcia da inicial", o clube decidiu encerrar o assunto. Comenta-se, na Vila Belmiro, que o atacante Rodrigão está sendo vendido ao Saint Etiene, da França, por US$ 2 milhões. A excursão ao México, onde o Santos jogaria nos dias 13 e 15, ainda está dependendo do pagamento adiantado de metade da cota - US$ 45 mil - pelos organizadores do torneio.