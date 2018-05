Santos desiste de Macnelly Torres e acusa empresário

Acabou com acusações a tentativa frustrada do Santos de se reforçar com o colombiano Macnelly Torres. Em nota publicada em seu site oficial, o clube paulista afirma que a negociação fracassou diante das exigências feitas pelo empresários que intermediaram a transação.

Segundo o Santos, Ricardo Mendes, um dos representantes da Target Sports, teria exigido, em reunião realizada na quarta-feira que "houvesse o compromisso de que o atleta deveria vir para ser titular da equipe", afirma a nota oficial publicada pela assessoria de imprensa do Santos.

De acordo com o clube, a outra solicitação era que "o Santos pagasse uma comissão despropositada ao agente intermediário, incluindo participação nos salários do jogador. Na reunião em que o novo presidente do Santos esteve presente, deixou-se claro que o Clube não faria negócios nestas bases".

Macnelly Torres é meia-atacante e tem 25 anos. O colombiano iniciou a sua carreira no Atlético Júnior e passou pelo Deportivo Cúcuta. Ele está no Colo-Colo, do Chile, desde 2008.