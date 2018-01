Santos desiste de ter Gamarra Nesta quinta-feira, a diretoria do Santos deu por encerrada a negociação com o zagueiro paraguaio Gamarra, que está na reserva da Internazionale de Milão. Segundo o gerente de futebol Ílton da Costa, o jogador "pediu muito alto". A proposta de Gamarra seria de US$ 450 mil anuais, o que dá cerca de R$ 130 mil mensais. Além de receber em dólares, o paraguaio queria um contrato de dois anos. Ele está com 33 anos. O Santos procurou Gamarra para ser o substituto do também veterano Antônio Carlos, que está machucado e só deve voltar no final de abril, para o Campeonato Brasileiro. A diretoria não descarta ir atrás de um novo zagueiro, mas, por enquanto, a saída será continuar com Ávalos e os jovens Domingos e Leonardo - que está disputando o Sul-Americano Sub-20 na Colômbia, com a Seleção Brasileira.