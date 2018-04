Santos desiste oficialmente de contratar o meia Carlos Eduardo

A diretoria do Santos anunciou oficialmente nesta sexta-feira que desistiu de contratar o atacante Carlos Eduardo, que está no Rubin Kazan, da Rússia. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, não houve um acordo com o jogador pois a pedida do ex-gremista estava acima da atual política salarial do clube.

"O Santos FC informa que desistiu oficialmente da contratação do atleta Carlos Eduardo, atualmente no Rubin Kazan (Rússia). O Clube realizou uma proposta adequada para os padrões do futebol brasileiro, enquadrada na política de responsabilidade fiscal do Santos, mas as negociações não evoluíram. O Santos deseja toda a sorte ao atleta no prosseguimento de sua carreira", anunciou a equipe em nota oficial.

Com o fracasso nas negociações, Carlos Eduardo é mais um atacante que o Santos tentou contratar para a temporada 2013, mas não conseguiu. Anteriormente, o clube iniciou tratativas para se reforçar com Nenê, que acabou trocando o Paris Saint-Germain pelo Al Gharafa, do Catar.

O Santos se reforçou para a atual temporada com o zagueiro Neto, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Marcos Assunção e Renê Júnior e os meias Cícero, Montillo e Pinga, além de ter acertado a chegada do lateral-direito Nei, que ainda não foi anunciado oficialmente.

O Santos abriu a temporada na última quarta-feira com vitória sobre o Grêmio Barueri por 4 a 0, em amistoso disputado no Estádio do Pacaembu. A equipe estreia no Campeonato Paulista neste sábado contra o São Bernardo, fora de casa.