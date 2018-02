Santos desmente interesse do Valencia pelo lateral Kléber

O diretor de futebol do Santos, Luís Antônio Capella, negou, nesta quinta-feira, os rumores de que o lateral-esquerdo Kléber estaria se transferindo para o Valencia. O empresário do atleta, Juan Figer, teria apresentado uma proposta de R$ 18 milhões pelo jogador. "Nunca chegou nada oficialmente pelo Kléber", despistou Capella. "Ele tem contrato até 2010 e uma multa bastante alta." O cartola não quis revelar valores, mas estima-se que seria de R$ 35 milhões. Caso Kléber deixe o Santos, o nome mais cotado para substitui-lo ainda é o de Léo, campeão brasileiro em 2002 e hoje no Benfica. O contrato de Léo com o clube português termina no meio de 2008 e nenhum dos dois lados pretende renová-lo. "É um nome que foi cogitado, mas só isso", diz Capella. O dirigente também negou que o clube esteja negociando o volante Maldonado, que além de ser ex-genro de Vanderlei Luxemburgo já teve problemas com Leão no Cruzeiro. "Ele está no grupo, se apresenta dia 3 de janeiro e vai treinar." Depois de praticamente assegurar a renovação de contrato do zagueiro Adaílton, o Santos também estendeu ontem o vínculo do lateral-direito Alessandro. O jogador está no Paraná, mas deve reapresentar-se com o elenco. O outro jogador do time para a posição, Baiano, já havia sido dispensado no início desta semana. O clube também anunciou ontem (quarta-feira) que não contará com o zagueiro Leonardo. Em contrapartida, um site espanhol que divulga possíveis contratações dos clubes locais, o fichajes.com, diz que Kleber está próximo de um acordo com o clube valenciano, que pagaria algo em torno de sete e dez milhões de euros (R$ 20 e 28 milhões). ESTAÇÃO DE METRÔ O Santos vai virar nome de estação do metrô. A exemplo do que já ocorreu com São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa, o clube será homenageado em uma estação da capital paulista - ainda não definida -, que também será decorada com painéis de fotos de quatro jogadores da história do clube, a serem escolhidos pelos próprios torcedores santistas.