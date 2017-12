Santos desmente interesse em Romário O presidente Marcelo Teixeira desmentiu nesta sexta-feira a informação de que o Santos estaria tentando contratar o atacante Romário, que está sem contrato com o Vasco. "Não tenho nada a afirmar sobre uma coisa que sequer existiu", disse o dirigente. Apesar disso, o presidente do Santos confirmou a realização de uma reunião para debater o futuro do time. No encontro, além da contratação de reforços para a próxima temporada, será discutida a permanência do técnico Cabralzinho, que tem contrato até dia 31 de dezembro. Cabralzinho confirmou que esteve reunido com Marcelo Teixeira nesta sexta-feira. "Foi um encontro muito rápido, em que continuamos a debater as necessidades do time para o ano que vem, mas nada ficou definido, uma vez que a situação volta a ser discutida na semana que vem", revelou o treinador, que seguiu para a cidade de Jaguariúna, onde deverá passar o fim de semana. Na segunda-feira, ele retorna para Santos.