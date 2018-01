Santos desobedece determinação judicial O oficial de Justiça Luiz Henrique Soares, em certidão juntada nesta segunda-feira ao processo, comunica que o Santos Futebol Clube desobedeceu liminar concedida quinta-feira pelo juiz da 4ª Vara Cível de Santos, Guilherme Ferreira da Cruz. A decisão declarou "viciado o ato de convocação tendente a alterar os estatutos sociais" do clube, para a eleição presidencial, "sem a devida realização de assembléia geral", sob pena de multa diária de R$ 3 mil. A liminar foi concedida numa ação ordinária proposta pelo associado Fernando Barreto Bergamin contra pretensão do clube de alterar os estatutos em reunião do conselho. A alteração seria para possibilitar a reeleição do presidente Marcelo Teixeira. Informa o oficial de Justiça ao juiz que, após citar o Santos, presenciou a reunião do conselho, às 20h30 de quinta-feira, sob a presidência de José Carlos da Costa Teixeira. Esse deu a palavra a Carlos Miguel Aidar, que disse não ser errado efetuar a votação da reforma - ela foi votada e aprovada, possibilitando a reeleição de Marcelo Teixeira. Aidar explicou que o ato seria simbólico, extra-oficial. Só se oficializaria e se tornaria válido após obterem a cassação da liminar.