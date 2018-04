Santos deve anunciar Robinho até quinta, diz presidente

O presidente Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro afirmou nesta terça-feira que a contratação de Robinho pelo Santos deve ser oficializada até quinta-feira. Minimizado o interesse do São Paulo no atacante do Manchester City, o dirigente disse que faltam apenas detalhes para a chegada do jogador ser sacramentada.

Veja também:

Robinho revela ter preferência pelo Santos

São Paulo entra na briga para ter Robinho

"A negociação avançou três pontos percentuais. Já estamos em 98%. Será um em cada dia. Acho que na quinta-feira já sai um veredicto e espero que seja positivo", afirmou o presidente do Santos, que explicou porque a contratação de Robinho ainda não foi fechada. "Falta uma questão financeira e alguns detalhes contratuais que ainda faltam acertar", completou.

Luís Alvaro disse considerar natural a revelação de que o São Paulo também está tentando contratar Robinho. "Não preocupa e considero natural pelo Robinho ser uma estrela internacional. Por isso, ele interessa ao são Paulo, ao Grêmio, ao XV de Piracicaba", comentou o dirigente, em entrevista ao SporTV.