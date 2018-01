Santos deve anunciar três reforços O Santos corre para contratar alguns jogadores que vinha observando no Campeonato Paulista e nesta quarta-feira três reforços deverão ser anunciados: os atacantes Luciano Henrique e Fabiano, do Atlético Sorocaba, e o meia-atacante Danilinho, do América de Rio Preto e que defendeu o Santos B no ano passado. Os santistas querem também Frontini, do Marília, mas o acerto está mais distante. Os últimos detalhes estão sendo tratados antes do anúncio oficial. A diretoria procurava jogadores mais conhecidos para reforçar a equipe no Brasileiro, tendo cogitado na contratação de Giovanni, França e Marcinho. O problema principal é o custo dessas aquisições. "Repatriar um atleta custa muito caro", disse um dirigente e a busca é por alternativas no mercado nacional. Marcinho é um interesse antigo e o que atrapalha é o preço pedido pelo São Caetano, longe das possibilidades do Santos. Mas Giovanni poderá chegar no fim de maio, já que sua prioridade é retornar à Vila Belmiro, onde foi revelado. Se a movimentação de chegada é grande, a de saída é uma preocupação futura do Santos. A principal incógnita é a permanência ou não de Robinho: enquanto o presidente Marcelo Teixeira quer mantê-lo até pelos menos o final do ano, o jogador começa a mostrar vontade de sair para jogar no Real Madrid, seu sonho maior. Outra situação preocupante é a de Deivid, que tem contrato só até o final de junho e o Bordeaux já demonstrou que tem vontade de aproveitar a valorização do jogador com a conquista do Brasileiro para recuperar o investimento que fez. Mesmo assim, os santistas estão confiantes numa negociação para manter o centroavante e contam com a vontade do atleta em ficar na Vila Belmiro.