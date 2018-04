Após perder título, Santos deve emprestar atacante André ao Vasco

SANTOS - André está indo embora do Santos. O atacante deve ser o primeiro a sair após o time ter perdido a oportunidade de conquistar o inédito tetracampeonato paulista, ao empatar com o Corinthians domingo na Vila Belmiro. Enquanto isso, o atacante Henrique, que disputou o Paulistão pelo Mogi Mirim, está chegando como reforço para o restante da temporada - ele fez exames médicos nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e será anunciado nos próximos dias.

Com as contratações acertadas de Henrique e William José, os dirigentes do Santos tiveram o aval do técnico Muricy Ramalho para liberar André, que interessa ao Vasco e deve ser emprestado. Além dele, Neymar, Felipe Anderson e Rafael são outros jogadores que podem deixar o clube - os três interessam ao futebol europeu.

Em agosto, o Santos foi forçado a adquirir do Atlético-MG 25% dos direitos econômicos de André, por 2 milhões de euros, para conseguir levá-lo por empréstimo para a Vila Belmiro. Como o clube havia acabado de perder Borges e Alan Kardec, o atacante era considerado pela comissão técnica o parceiro ideal para Neymar, com quem já tinha feito dupla nas categorias de base santistas.

Mas André não teve sucesso nesta segunda passagem pelo Santos - na primeira, antes de jogar no Dínamo de Kiev, Mônaco e Atlético-MG, ele brilhou com a camisa santista, entre 2009 e 2010, chegando até à seleção brasileira. Agora, seu destino deve ser o Vasco.

A saída de atacante também vai aliviar um pouco a folha de pagamento santista, embora o clube se comprometa a pagar 25% do salário do jogador enquanto ele estiver no Vasco. O negócio está perto de ser fechado, mas depende do acerto com o Atlético-MG, que detém 75% dos direitos de André.