Santos deve enfrentar Audax sem Montillo e Arouca

SANTOS - O Santos deve enfrentar o Audax, nesta terça-feira, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, sem dois dos seus principais jogadores. O volante Arouca e o Montillo estão contundidos, não participaram do treinamento desta segunda-feira e estão praticamente descartados da partida.

Montillo passou por uma exame de ressonância magnética que detectou um edema na panturrilha esquerda. Assim, ele deverá ficar fora do próximo do jogo do Santos após deixar a estreia no Campeonato Paulista - a vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba no último sábado - no intervalo.

Além disso, Montillo está perto de sair do Santos. O clube confirmou ter recebido uma proposta do Shandong Luneng, da China, e pode vender ao time argentino ao clube dirigido por Cuca. Já Arouca sofreu uma pancada no tornozelo direito, de acordo com avaliação do médico Rodrigo Zogaib.

Arouca e Montillo são apenas os mais novos problemas para Oswaldo de Oliveira, que também não pode contar com outros três importantes jogadores do elenco santista: o atacante Leandro Damião, que não teve a sua contratação regularizada, e o zagueiro Edu Dracena e o meia Cícero, ambos contundidos.