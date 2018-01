Santos escala titulares para buscar 7ª vitória seguida na Vila

Mesmo com a obrigação de disputar em 11 dias quatro jogos, entre eles, a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na próxima quarta-feira, o técnico Dorival Junior planeja escalar o time titular hoje, contra o Avaí, na Vila Belmiro.

Ainda preocupado com a zona de rebaixamento – hoje, a equipe tem cinco pontos de vantagem sobre o primeiro que cairia, o Goiás–, Dorival só pretende poupar alguém em último caso. “Se os médicos acharem conveniente, nós tiramos. Se não tiverem condições de entrar em campo, tudo bem. Caso contrário, estarão lá”, disse Dorival.

Duas mudanças foram ensaiadas no treino de ontem. Por questões físicas, Paulo Ricardo atuou no lugar de Renato; por questões técnicas e táticas, Marquinhos Gabriel substituiu Geuvânio.

O treinador está tão atento a um eventual clima de “já ganhou” diante do primeiro time fora da zona de rebaixamento que evita assumir o favoritismo. O Santos soma seis vitórias consecutivas na Vila. “Não podemos nos considerar assim (favoritos). É uma equipe que precisa se recuperar por completo no Campeonato Brasileiro.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe deve estrear o terceiro uniforme, com camisas e calções na cor cinza. Aprovado pelo Conselho Deliberativo em julho, ele só foi lançado quinta-feira. Insatisfeita com o desenho do uniforme, aprovado na gestão anterior, a diretoria cancelou o lançamento quatro vezes.