Santos deve fechar com Marcos Aurélio, do Atlético-PR Clube que menos contratou em 2007 - até agora foram três reforços -, o Santos pode fechar com o atacante Marcos Aurélio até o final da semana. O jogador, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, pertence ao Bragantino, clube cujos dirigentes têm ótimo relacionamento com Vanderlei Luxemburgo - o técnico foi campeão paulista em 1990 com o time de Bragança Paulista e estaria ajudando diretamente nas negociações. O Bragantino é dono de 50% dos direitos de Marcos Aurélio. Os outros 50% pertencem ao empresário do atacante, Zemer Ongarato, que já se mostrou favorável à transferência do jogador para a Vila Belmiro. Mês passado, Marcos Aurélio já havia sido procurado pelo São Paulo. Ele está com 22 anos e foi o artilheiro do Atlético-PR no Brasileirão do ano passado, com 10 gols. Apesar disso, Marcos Aurélio não é o ?homem de área? que Luxemburgo tanto procura. Com 1,67m e 64 quilos, Marcos Aurélio se destaca mais pela velocidade e pelo trabalho de preparação de jogadas para a conclusão de outro atacante. O centroavante sonhado por Luxemburgo pode estar no exterior. Mota, que joga na Coréia do Sul, Márcio Nobre, que está na Turquia - ambos ex-Cruzeiro -, e Marcel, em Portugal, teriam sido sondados. O problema é dinheiro. Sem patrocínio, com uma folha salarial altíssima e com o fim do dinheiro da venda de Robinho, a diretoria tem encontrado dificuldade para contratar. É possível, inclusive, que jogadores sejam emprestados ao Bragantino como forma de pagamento por Marcos Aurélio. Além da contratação de um atacante, a diretoria pode resolver logo a situação do lateral-direito Pedro e do volante Vinícius, que estão passando por um período de testes no CT Rei Pelé. Ambos são vinculados ao Iraty (PR), mas o primeiro estava na Acadêmica de Coimbra (POR) e o segundo, no Avaí (SC). Pedro está com 26 anos e já passou pelo Palmeiras. Vinícius tem 23. Eles treinam com os demais jogadores desde o último sábado. Só no ano passado, oito jogadores vinculados ao Iraty passaram pelo Santos. Por enquanto, os únicos reforços para a temporada são o volante Rodrigo Souto, que disputou o Brasileiro pelo Figueirense, o veterano zagueiro Antônio Carlos, de 37 anos, que estava no Juventude, e o também zagueiro Adaílton (ex-Rennes, da França).