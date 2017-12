Santos deve perder Fábio Costa Menos de três dias depois de o presidente Marcelo Texeira ter dado como certa, a renovação do contrato do goleiro Fábio Costa com o Santos corre sério risco. Segundo o empresário do jogador, Gustavo Amorim, o acordo com o Santos não foi fechado e existe grande possibilidade de não ser. O jogador estaria propenso a se transferir para o Corinthians. Amorin disse que o goleiro teria ficado irritado com a decisão da diretoria do Santos de contratar Mauro (goleiro do Marília) e de estar negociando com Hélton (que passou pelo Vasco). Por conta disso, teria voltado a pensar na proposta do Corinthians. Ainda de acordo com Amorim, Fábio Costa só vai se decidir se continua ou não no Santos no dia 30 deste mês.