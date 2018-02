Santos deve poupar novamente titulares no Paulistão O Santos vai poupar seus principais titulares no jogo contra o Ituano, domingo às 16 horas, em Itu, mesmo precisando da vitória para se manter na liderança para ter vantagens nas semifinais e finais do Campeonato Paulista. Os escolhidos para descansar devem ser os de sempre: Antonio Carlos, Kleber, Maldonado e Zé Roberto. Será a terceira vez que Vanderlei Luxemburgo escala um time misto no Paulistão. Embora o próximo jogo da Copa Libertadores seja só na próxima quinta-feira, contra o fraco Gimnasia y Esgrima, em La Plata, na Argentina, o técnico não quer correr o risco de perder titulares importantes e também quer chegar com o time em boas condições às oitavas-de-final. Como Luxemburgo marcou para depois do jogo de amanhã a sua próxima entrevista à imprensa, provavelmente para não ter que falar sobre a sua decisão de escalar um time misto, os repórteres só tiveram a confirmação que os titulares mais importantes vão ficar fora pelas declarações de alguns jogadores. "Esse negócio de poupar nem a gente fica sabendo antes. Normalmente, o jogador toma conhecimento se vai ou não jogar quando sai a relação daqueles que vão para a concentração. Acredito que desta vez o professor vai fazer três ou quatro alterações", arriscou Ávalos. "E espero que ele poupe mesmo, para que eu possa jogar." Ávalos fez o gol da vitória contra o Marília, porém, depois do jogo, os maiores elogios foram para o seu companheiro de zaga, o garoto Marcelo, formado nas categorias de base do clube e que também poderá ter uma nova oportunidade Domingo. No outro jogo em que Luxemburgo escalou um time com maioria de reservas foi contra o Rio Branco, em Americana, e dessa vez foi Rodrigo Tabata, que marcou dois gols na vitória por 3 a 0. Como desperdiçou o pênalti sofrido por Zé Roberto, quarta-feira à noite, contra o Gimnasia, Tabata tem chance de ser escalado e se redimir. Nesta sexta à tarde, apenas os jogadores reservas treinaram em campo, orientados pelos auxiliares de Luxemburgo e sob intensa chuva. Os titulares fizeram exercícios nos aparelhos da academia do CT Rei Pelé. A viagem para Itu será após o treino deste sábado cedo.