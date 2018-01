Santos deve receber propostas da Europa pelo atacante Gabriel

O atacante santista Gabriel, de 19 anos, deve receber propostas de clubes estrangeiros nas próximas semanas. O empresário do atleta, Wagner Ribeiro, viajou à Europa para falar com times interessados, como o Paris Saint Germain, da França, e o Milan, da Itália, para apresentar à cúpula da Vila Belmiro possíveis destinos para o jogador.

Gabriel foi o artilheiro da Copa do Brasil com oito gols e é agenciado pelo mesmo empresário que cuida da carreira do meia Lucas Lima. Em agosto o Santos já recusou uma proposta de cerca de R$ 80 milhões feita pelo Fenerbahçe, da Turquia, por Gabriel. Desde as categorias de base o garoto é procurado por equipes europeias.

O atleta tem multa rescisória fixada em R$ 206 milhões, com a prioridade de compra assegurada ao Barcelona. A vantagem foi estabelecida em 2013, como contrapartida pela venda de Neymar. Por isso, caso alguma proposta chegue ao Santos, será necessário consultar primeiramente o clube catalão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OUTRA CHANCE

A diretoria deve renovar contrato com o atacante Jean Chera até o fim de 2016. O vínculo atual termina neste mês. O jogador de 21 anos era uma das grandes apostas das categorias de base do clube até sair de forma litigiosa em 2011. Após rodar por times brasileiros e equipes da Itália, Romênia e Grécia, aceitou retomar a carreira no Santos em agosto de 2015.