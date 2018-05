Santos deve ter força máxima contra o Cruzeiro VEJA TAMBÉM: VOTE - Qual time vai ser campeão? VOTE - É certo perder um jogo de propósito para prejudicar um rival? SIMULADOR - Como pode ficar a classificação com os seus resultados MASCOTES - Papel de parede dos times Tabela | Classificação BRASILEIRÃO - Mais da competição Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão SANTOS - O Santos deve escalar todos titulares para enfrentar o Cruzeiro, domingo, na Vila Belmiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira passada, Vanderlei Luxemburgo afirmou que poderia antecipar as férias para alguns jogadores, mas parece ter mudado de ideia.