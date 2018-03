Santos deve ter goleiro Henao amanhã O goleiro Henao ficou em campo durante todo o treinamento de hoje, o que leva à suposição de que seja o titular na partida desta quarta-feira, contra o Atlético, em Curitiba. Segundo o técnico Gallo, já está decidido quem será o goleiro titular, mas ele somente divulga amanhã. O único jogador que não participou do "rachão" de hoje foi o meia Bóvio, que está com uma contusão na coxa. Ele ficou o tempo todo correndo em volta do gramado e passa a ser dúvida. Caso não reúna condições, Wendell e Tcheco estão na briga pela vaga.