Santos deve ter Léo contra o Mogi O lateral-esquerdo Léo, que perdeu a chance de estar na seleção por causa da entrada violenta que sofreu por parte do jogador Simão, do São Caetano, deverá retornar aos treinamentos no Santos nesta quinta-feira e é provável que tenha condições de jogar contra o Mogi, no domingo. Até lá, continuará fazendo tratamento intensivo.