Santos deverá ter os laterais titulares O Santos viaja na manhã desta sexta-feira para Belém com o time indefinido, mas o lateral-direito Paulo César, que sentiu dores abdominais sábado passado em Presidente Prudente e estava vetado para o jogo deste domingo em Belém, contra o Paysandu, treinou forte hoje e viaja amanhã (26) e com a delegação. "A nutricionista vai conosco e a dieta e a hidratação vão ser mantidas. Ele não tem ainda condições plenas de jogo, mas de acordo com a evolução de seu quadro, poderá jogar". Léo também era dúvida e treinou no time reserva até que a comissão técnica concluiu que não sentia mais as dores nas coxas que preocuparam os médicos durante a semana. No final do coletivo, ele recuperou sua posição e deve jogar domingo sem problemas. O volante Fabinho não treinou ontem porque foi dispensado para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro e se encontra hoje com o grupo em Belém. Uma surpresa foi o zagueiro André Luís, que treinou no time reserva, mas no final ele voltou à equipe titular, substituindo Antônio Carlos. Amanhã e sábado os santistas deverão treinar novamente, quando Luxemburgo irá escalar o time. MAURO - O goleiro Mauro acredita num tropeço do Atlético-PR, o que dará a oportunidade de o Santos conquistar o título. "A nós só resta ganhar todos os jogos e torcer contra esse adversário", disse ele, lembrando que o São Caetano, também na disputa, vai enfrentar o time paranaense e também o Santos, os dois primeiros colocados. "O São Caetano pode ser o fator decisivo, mas vai jogar com o Atlético e também vai buscar a vitória, pois é o único resultado que interessa a eles". Mauro se firmou no gol, depois que o chileno Tápia não deu certo no gol santista, tendo sofrido 27 gols em 17 jogos, uma média de 1,6 gol por partida. Já o novo titular teve um desempenho bem melhor: 18 gols em 22 jogos neste Brasileiro, ou 0,8 gol por jogo. "O professor Vanderlei teve a confiança em mim e desde que entrei estou procurando fazer o melhor para ajudar o time na conquista desse título". Ao contrário de Tápia, ele adquiriu a confiança da torcida e isso não é fácil para um goleiro do Santos. "A cobrança é muito maior, porque o Fábio Costa era um ídolo do torcedor e saiu", disse ele, que espera continuar na Vila Belmiro na próxima temporada. "Devemos conversar sobre isso no fim do campeonato". FINAIS - Se a Vila Belmiro está interditada para os jogos do time principal pelo Brasileiro, este final de semana será marcado por três disputas de título pelos times das categorias inferiores. Sábado, o infantil e o juvenil jogam a primeira partida da final dos campeonatos da modalidade, contra a Portuguesa de Desportos e o Mirassol, respectivamente. O primeiro jogo será às 9 horas e o segundo logo em seguida. Esta é a segunda vez que as duas equipes chegam a essa disputa e, em 2001, o zagueiro Domingos defendia o infantil, que ficou com o segundo lugar, enquanto Diego e Robinho eram revelados no juvenil, o campeão daquela ano. No domingo, às 10 horas, será a vez do Santos B defender o título da Copa Federação Paulista de Futebol. Invictos há 13 partidas, os santistas dependem de um empate no jogo contra o Guarani B, já que leva a vantagem por ter a melhor campanha. Com ingressos a R$ 2, a diretoria espera a Vila Belmiro lotada nesse que pode ser o primeiro dos quatro títulos que o clube está disputando no momento, incluindo o Brasileiro.