Santos deverá ter sete convocados Emerson Leão surpreendeu nos vestiários santistas depois da vitória sobre o Bahia por 4 a 0. Disse que já foi consultado pelo comando técnico da CBF sobre a possibilidade de ceder sete atletas para as seleções principal e Sub-23 nos próximos dias. "Mas estamos negociando e acho que só serão convocados três ou quatro jogadores". Entre os mais cotados, segundo o próprio Leão, estão Diego, Robinho, Alex, Paulo Almeida, Elano, Nenê e Ricardo Oliveira. Enquanto isso, o jogador mais satisfeito nos alegres vestiários do Santos era o meia Jerri, que hoje estreou na equipe de Vila Belmiro em jogos oficiais. "A gente trabalha para isso", disse. Em parte, o bom desempenho de Jerri se deve à conversa que manteve com o técnico Leão, momentos antes da partida, no meio de campo. "Ele disse que confiava em mim, para eu jogar meu futebol e que acreditava em mim", contou Jerri. Palavras fundamentais para ele se soltar, marcar um gol e mostrar seu talento. Jerri tem 21 anos e não está inscrito na Libertadores de América. Na temporada passada defendeu o Jabaquara. Leão elogiou a atuação de Jerri e confirmou que vem fazendo um trabalho específico com esse jogador. "Que vai desde o posicionamento em campo até o deixando mais ambientado no grupo". O experiente Fabiano entrou no decorrer do segundo tempo e marcou um gol. "Fico muito feliz com a boa atuação do Santos", falou. "Foi a primeira vez que alguns jogadores atuaram e eles não decepcionaram". O atacante Douglas não se surpreendeu com o desempenho santista. "Mostramos bastante entrosamento porque esse time é o reserva e nós sempre treinamos juntos". Elano - O meia Elano treinou na manhã de hoje no CT Rei Pelé. No final, satisfeito, disse que correu, chutou e não sentiu nada. Elano está liberado para jogar na quarta-feira contra o Boca Juniors na decisão da Libertadores. Amanhã ele volta ao CT para mais um treinamento físico. Hoje pela manhã, no CT Rei Pelé, houve uma movimentação com a presença de Renato, Diego, Robinho, Ricardo Oliveira, Paulo Almeida e Fábio Costa. Os jogadores treinaram finalização e cobranças de pênalti. A concentração começa amanhã e eles voltam segunda-feira para realizar treinos em dois períodos. Ingressos - Quem quiser assistir Santos e Boca Juniors quarta-feira e ainda não garantiu ingresso deve se apressar. Existem poucas entradas à disposição do torcedor. Segundo o diretor santista Francisco Oliveira, haverá somente 3 mil ingressos à venda a partir das 9 horas de amanhã, uma parte na Vila Belmiro, a outra nas bilheterias do Morumbi.