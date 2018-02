Santos diz estar tranqüilo com Jean O Santos não está preocupado com reações do Adap quanto à contratação do garoto Jean, de 9 anos. Isso porque, no entender dos dirigentes santistas, o contrato desse tipo, de formação, não vincula a pessoa ao clube, na medida em que ela ainda não tem capacidade de trabalho. As bases não foram reveladas, mas o clube está disposto a investir bastante no menino em termos de ajuda de custo e bolsa de estudo. Mesmo tendo sido contratado só no final da tarde de segunda-feira, Jean já atuou com a camisa do Santos, pela categoria sub-9, no sábado. A partida foi contra o Luso-Brasileiro e o garoto acertou três bolas na trave.