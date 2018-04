Santos diz que não pensa em revanche O Santos só pensa no Palmeiras, o adversário de domingo, e há um plano bem definido na cabeça dos jogadores, embora eles procurem disfarçar: devolver a derrota que os palmeirenses impuseram aos santistas por 4 a 0 em plena Vila Belmiro. "Vamos jogar pela vitória como sempre, mas pensando na liderança e não numa revanche", comentou Basílio, lembrando que no confronto do primeiro turno o Santos estava concentrado na disputa da Libertadores da América. "Agora, o momento é outro e queremos nos manter na liderança, deixando esse adversário mais para trás". O atacante acha que, pela derrota no primeiro turno, "temos a obrigação de vencer e recuperar os pontos perdidos". Robinho, que estava na seleção, irá se apresentar nesta sexta à tarde e concentra com o grupo. Elano e Deivid, que estavam suspensos, retornam também à equipe. Léo pensa da mesma forma e comenta que o Santos terá a vantagem de jogar no Pacaembu que, para ele, "é um campo neutro". "Gostamos de jogar no Pacaembu e isso pode complicar um pouco para o Palmeiras, que não jogará em sua casa". Mudanças - O volante Bóvio deverá ficar com a lateral-direita até que o titular Paulo César volte à equipe. Ele deve treinar a partir da semana que vem e ainda não tem data para sua escalação. O reserva direto, Flávio, teve ligação ligamentar do joelho direito e poderá ficar até um mês fora da equipe. "Ainda não sei se é essa a decisão do professor Vanderlei, mas se for, pretendo continuar ajudando a equipe". Antônio Carlos poderá ser liberado para o clássico de domingo. Segundo o médico Carlos Braga, ele apresentava boa cicatrização na contusão no tendão da coxa esquerda, mas na quarta-feira, quando o time estava concentrado para a partida contra o Atlético-PR, apresentou outra lesão, desta vez na coxa direita. "Por não ter condição de jogo, ele foi vetado", comentou Braga. Durante o jogo, houve o comentário de que Antônio Carlos teria se desentendido e deixado a concentração. Luxemburgo desmentiu essa informação de forma ríspida. O jogador não deu entrevista hoje para explicar a situação. Já a diretoria não se manifestou sobre a notícia de que teria contratado o goleiro Fábio, do Vasco, mas o clube aguarda a concessão de medida liminar liberando o atleta para anunciá-lo como reforço. No final da tarde a diretoria foi surpreendida pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho condenando o clube a indenizar seu ex-jogador Márcio Santos na quantia de R$ 3,5 milhões.