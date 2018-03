Santos: dúvida entre ataque e defesa O Santos pretende mostrar que aprendeu a lição do domingo passado e que tem a melhor estratégia para se tornar finalista do Campeonato Paulista, derrotando ou empatando com o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Porém, o técnico Geninho não deu nenhuma pista se vai pôr o time no ataque, para evitar a pressão do adversário, ou apostará na sua não muito confiável defesa e assim, valer-se da vantagem do empate. Em alguns momentos ele disse que não vai desprezar o privilégio de poder "jogar com o regulamento embaixo do braço" e em outros afirmou o contrário. "O melhor que se pode fazer quando se tem a vantagem é entrar em campo preocupado em não jogar com a vantagem porque sempre haverá o risco de se tomar um gol nos minutos finais da partida, sem tempo para reagir, contra um adversário da qualidade do Corinthians. Então, jogar totalmente fechado o tempo todo pode não garantir a classificação" avaliou Geninho, que em certos momentos também adota um discurso diferente, talvez para iludir o Corinthians. "Mas não deixa de ser um recurso interessante porque quem precisa da vitória é o Corinthians, que, com o passar do tempo, pode entrar em desespero e se expor, permitindo que o nosso time explore o contra-ataque e chegue ao gol." Depois do empate, com sabor de derrota, de domingo, a primeira providência da Comissão Técnica santista foi pedir à Diretoria a troca do local da concentração, escolhendo a Chácara Santa Filomena, em Jarinu, por oferecer maior privacidade do que o Hotel Castelo Branco, em Sorocaba, e para evitar as viagens diárias para ir treinar no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na manhã de terça-feira, os jogadores se reapresentaram no Centro de Treinamentos Rei Pelé, sem esconder o abatimento em razão de terem deixado escapar a oportunidade de praticamente garantir a passagem para as finais ainda no primeiro tempo do jogo de domingo. Por muito que procurasse não demonstrar, a maioria dos atletas dava razão ao presidente Marcelo Teixeira e ao seu pai, Mílton Teixeira, que acusaram abertamente Geninho, na porta dos vestiários do Morumbi, no domingo, de ter errado feio na substituição de Deivid por Marcelo Silva, deixando escapar a rara chance de golear o arqui-rival Corinthians, chegando à decisão, contra Ponte Preta ou Botafogo, com moral elevado. "Nosso erro foi deixar de atacar", opinou Robert. "Se aquela bola do Dodô tivesse entrado (refere-se ao lance em que Maurício fez a defesa mais importante do clássico), hoje eu seria o herói e ninguém iria me acusar de ter errado ao colocar o Marcelo em campo", defendeu-se o técnico. No isolamento de Jarinu, sem a presença de dirigentes e torcedores, e com a imprensa sofrendo limitações na cobertura diária do futebol santista, aos poucos o clima de confiança foi sendo restabelecido e os treinos de fundamentos passaram a ser encarados como uma diversão pelos jogadores. Para não repetir o erro de Giba no ano passado - não discutia com os líderes do grupo nenhuma de suas estranhas decisões, como a de afastar Valdir da decisão contra o São Paulo -, Geninho reuniu o elenco antes do treino de quarta-feira cedo e disse que nunca pretendeu ser o dono da verdade e que as suas decisões seriam baseadas na opinião da maioria. Rincón entendeu o recado e passou a dividir o comando com o técnico. E para começar, fez um discurso de 40 minutos, ouvido em silêncio respeitoso por todos, inclusive por Geninho. "Já conquistei vários títulos, disputei Copas do Mundo e importantes decisões e por ser mais experiente, não posso fugir à responsabilidade de passar tranqüilidade aos mais novos", explicou o colombiano, negando-se a revelar o que disse de mais importante. Nos últimos treinos, Rincón sempre foi o jogador mais animado e exigente do grupo, misturando brincadeiras com cobranças e chegando a uma áspera discussão com Dodô no coletivo de sexta-feira à tarde. Uma demonstração de que o Santos está sob pressão nesta decisão, mas que sabe o caminho da classificação. O Santos deve jogar com: Fábio Costa; Russo, Galván, Claudiomiro e Léo; Rincón, Paulo Almeida, Renato e Robert; Dodô e Caio.