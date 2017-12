Santos: dúvida na lateral-esquerda O time do Santos treina amanhã de manhã no CT do Bahia e, à tarde, viaja para Brasília, onde enfrenta o Gama às 20h30 de quarta-feira. Geninho ainda não definiu a equipe para essa partida, mantendo a dúvida sobre a lateral-esquerda. Com Léo recuperando-se de contusão, o treinador vem improvisando jogadores na posição, mas não tem gostado do resultado. Primeiro, escalou o lateral-direito Russo na função, mas antes do término do jogo ele deslocou Valdir para a esquerda. Contra o Bahia, o técnico improvisou Canindé, que teve um desempenho satisfatório. Mesmo assim, ele procura uma alternativa melhor. Geninho entende que seu time evoluiu no jogo contra o Vitória, destacando que poderia ter marcado mais gols no primeiro tempo. "No segundo, quando a adversário veio para cima, a defesa se portou bem mais uma vez", disse, destacando que os dois gols sofridos até aqui foram de bola parada.