Santos: dúvidas para o clássico O técnico Vanderlei Luxemburgo começa nesta terça-feira a armar o time para o clássico de domingo contra o Corinthians. Além de melhorar a saída de bola do meio-de-campo para o ataque, deficiência que ele mesmo apontou na equipe, terá de escolher o substituto para o zagueiro André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luxemburgo conta com Pereira, que vinha atuando como titular desde a contusão de Alex e perdeu a posição para o novato Domingos, de 18 anos. Pode ser uma opção, mas o treinador pode ousar, lançando o jovem Leonardo, de apenas 17 anos. Mas há ainda uma alternativa: o experiente Narciso, que não está sendo aproveitado. O técnico santista comentou depois do jogo contra o Guarani que Preto Casagrande seria mantido na equipe, embora tivesse sido substituído na partida. Dessa forma, é provável que ele mantenha o meio-de-campo, com Elano jogando mais à frente, na função de Diego, que está servindo a seleção brasileira. A mudança deverá ser no posicionamento da equipe e Luxemburgo quer também passes mais certeiros para não abrir possibilidade de o adversário jogar. O Santos vai fazer a segunda partida consecutiva no Pacaembu, mas desta vez o mando de jogo é do Corinthians. A intenção dos santistas é transformar esse estádio da capital no segundo do time, principalmente depois da excelente renda obtida no jogo de domingo contra o Guarani, de R$ 315.970,00. O time levou 20.713 torcedores, público que só é atingido nos clássicos disputados na Vila Belmiro e a partida contra o Flamengo, dia 13 de julho deverá ser mandada também em São Paulo. "Foi impressionante a presença da torcida e o apoio que deu ao time. Esperamos que continue assim", disse o lateral-esquerdo Léo.