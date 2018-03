Santos é a ?bola da vez? da CPI O Santos Futebol Clube, que neste domingo perdeu a chance de disputar as finais do campeonato paulista, ao ser derrotado por 2 a 1 para o Corinthians, será a bola da vez na CPI do Futebol. A comissão instalada no Senado Federal, confirmou audiência pública para quarta-feira, (dia 16), quando serão ouvidos dois ex-dirigentes do Santos. O primeiro a depor será o ex-presidente do clube, Samir Abdul-Hak e, em seguid a, o ex-vice-presidente José Paulo Fernandes. Além dos ex-dirigentes, a CPI também confirmou a presença, na mesma quarta-feira, pela manhã, do empresário esportivo Ivani Targino de Melo. Na pauta da audiência, estão irregularidades administrativas e financeiras no Santos, denúncias de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e transferências irregulares de atletas para o exterior. Na Câmara dos Deputados, a CPI da CBF/Nike fará, nesta terça-feira, às 14h30, debate cujo tema será "O Futebol de Várzea". Foram convidados, e segundo a assessoria da comissão já confirmaram presença, o prefeito de Taboão da Serra (SP), Fernando Fernandes Filho; o jornalista Flávio Adauto Iório Lopes; o empresário José Carlos Tobaldini; o secretário de Esportes de Americana (SP), José Fioque; e o advogado Wallace Nogueira Rocha.