Santos é absolvido por queda de energia na Vila Belmiro

O Santos escapou nesta segunda-feira de ser punido pela queda de energia que provocou o atraso no início da partida contra o Botafogo, na Vila Belmiro, no último dia 20. Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a equipe foi absolvida por unanimidade, se livrando de uma multa que poderia chegar a R$ 24 mil.

No empate por 0 a 0 com o time carioca, válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Vila Belmiro ficou sem luz e provocou o atraso em 14 minutos da partida. Nesta segunda, porém, o Santos não foi considerado culpado pelo incidente, com o STJD reconhecendo que a forte chuva que caiu na baixada santista acabou provocando a queda de energia.