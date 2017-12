Santos e Atlético-MG empatam com 6 gols Procura-se um artilheiro no Santos. No empate desta quarta-feira à noite com o Atlético-MG, na Vila Belmiro, apesar dos três gols marcados, o Santos sentiu como nunca a falta de um definidor. Oportunidades não faltaram. Desde os primeiros minutos, o Santos tinha a posse de bola, criava mais jogadas, só não fazia o gol. E quem não faz... os mineiros foram mortais nos contra-ataques. Teriam aberto o placar logo aos 5 minutos, com Guilherme, de cabeça. Isso se não tivesse Fábio Costa no meio do caminho. Defesa de puro reflexo. O Santos, enquanto isso, se cansava de errar gols. Aos 11, com Robinho, um minuto antes, com Nenê (que foi suspenso pelo STJD e não joga na próxima rodada contra o Paraná). O primeiro gol saiu logo após um passe errado do ataque santista. No contra-golpe, Michel recebeu na direita, achou Guilherme na área, o atacante deixou a bola passar e Kim não perdoou: 1 a 0. Guilherme foi essencial no primeiro gol e marcou o segundo, aos 30. No fim do primeiro tempo, o Santos perdeu chances como nunca. Erraram na cara do gol, pela ordem, Diego, Robinho, Elano duas vezes, e Reginaldo Araújo. No segundo tempo, logo aos 5, jogada rápida do Santos, Diego recebeu de Robinho, deixou de calcanhar para Elano. Velloso foi para a bola, mas não segurou. Elano errou duas vezes no fim do primeiro tempo. Descontou no início do segundo. Aos 14, fez mais um. Reginaldo Araújo recebeu enfiada de Diego, chutou forte e Velloso soltou. Elano, oportunista, tocou para o fundo da rede. O Santos, mesmo com um a menos (Robinho e Júlio César foram expulsos e o Atlético perdeu Cicinho), fez o terceiro, com Renato, aos 32. Seria uma virada histórica, se não fosse Luiz Alberto, depois de falha da zaga, empatar aos 39. Os mineiros ainda perderam Genalvo, mas ficou nisso.