Santos e Atlético-MG só empatam na Vila Belmiro: 2 a 2

O Santos terá de esperar mais um pouco para garantir sua classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, ao empatar por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, pela 35.ª rodada do Brasileirão. Agora, o time alvinegro precisará de duas vitórias em três jogos - soma 59 pontos - para confirmar sua classificação ao torneio continental sem depender dos adversários. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Palmeiras perde e sai da zona da Libertadores Quem esperava, na Vila Belmiro, um Atlético acuado, desesperado, em busca de um pontinho para tentar escapar do rebaixamento, acabou se surpreendendo. Na primeira etapa, o Santos começou querendo impor seu ritmo, mas sem conseguir. Um chute de fora da área de Kléber Pereira, que assustou o goleiro Juninho, deu a impressão de que só o Santos atacaria. Mas foi só impressão. Logo em seguida o time mineiro respondeu com Éder Luís e chegou ao seu gol: ele errou o cruzamento para a área, mas Marcelo foi rebater e errou - a bola espirrou e foi parar no canto esquerdo de Felipe. SANTOS 2 Felipe; Baiano, Domingos , Marcelo e Kléber; Dionísio (Vítor Júnior), Adriano, Petkovic (Renatinho) e Pedrinho; Marcos Aurélio (Wesley) e Kléber Pereira Técnico: Vanderlei Luxemburgo ATLÉTICO MINEIRO 2 Juninho; Coelho, Leandro Almeida, Vinícius e Thiago Feltri (Eduardo ); Xaves, Renan, Serginho (Lúcio) e Marcinho (Marquinhos ); Éder Luís e Vanderlei Técnico: Emerson Leão Gols: Marcelo (contra), aos 8 minutos do primeiro tempo; Kléber Pereira (pênalti) aos 6 e aos 31 e Eduardo aos 33 minutos do segundo tempo. Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS) Renda: Não disponível Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Depois disso o time mineiro continuou tendo mais chances de gol, como numa falta cobrada por Coelho que Felipe fez boa defesa, aos 36 minutos. Mas tudo ficou para o segundo tempo, onde não faltaram gols e a pressão santista, que vinha com tudo para, no mínimo, evitar a derrota. O primeiro destes gols foi o de empate para o Santos, com Kleber Pereira, de pênalti, sofrido por Marcos Aurélio, logo aos seis minutos. De tanto pressionar e chutar, obrigando o atleticano Juninho a fazer boas defesas, conseguiu virar o placar aos 31 minutos, novamente com Kleber Pereira, em lance disputado na área, mas na vontade. Para a decepção da torcida santista, o time novamente tomou o empate dos mineiros - e rapidamente -, novamente em lance envolvendo a defesa. Num cruzamento, a bola bateu em Baiano, subiu e ajudou Eduardo, que só desviou, aos 33 minutos, e foi comemorar o empate. O próximo jogo do Santos é no domingo que vem, contra o Flamengo, às 18h10. Já o Atlético, que chega aos 46 pontos, pegará o Juventude no mesmo dia.