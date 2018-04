Santos e Barcelona perto de conhecer rivais do Mundial de Clubes da Fifa

estadão.com.br com EFE

TÓQUIO - Barcelona e Santos, favoritos ao título do Mundial de Clubes da Fifa, conhecerão nesta quinta-feira seus rivais no torneio que será disputado de 8 a 18 de dezembro no Japão. A definição das chaves será realizada na cidade de Nagoya, às 5h30 (horário de Brasília).

Os times de Messi e Neymar, vencedores respectivamente da Copa dos Campeões da Europa e da Libertadores da América, já estão classificados diretamente às semifinais do torneio. Outras cinco equipes brigarão entre si pelo "direito" de enfrentar os mais balados elencos da competição japonesa.

Os garantidos na disputa são o Al Sadd, do Catar; o Esperánce, da Tunísia; o Monterrey, do México; e o Auckland City, da Nova Zelândia. A última vaga, que sairá do país anfitrião, ainda está por ser definida: será o campeão japonês. Faltam apenas duas rodadas para o fim da temporada e Gamba Osaka, Kashiwa Reysol e Nagoya Grampus disputam o título.

O Auckland City, campeão da Copa dos Campeões da Oceania e que já disputou o Mundial da Fifa em 2009, enfrentará o futuro campeão japonês por um lugar nas quartas de final no dia 8 de dezembro, na cidade de Toyota. Os jogos por um lugar na semifinal serão realizados três dias depois, também em Toyota.

O Santos fará sua estreia dia 14, ainda em Toyota. No dia seguinte, o Barcelona disputa seu primeiro jogo em Yohokama, na mesma cidade em que será realizada a grande decisão.