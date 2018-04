Santos e Botafogo avançam à 2ª fase da Copa São Paulo

O Santos foi derrotado por 3 a 2, de virada, pelo Rio Claro na manhã deste domingo, mas conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo-RJ, com um gol nos acréscimos, também garantiu sua vaga na próxima etapa do torneio.

Mesmo com o tropeço, o Santos se classificou na liderança do Grupo P, com seis pontos. Os gols deste domingo foram marcados por Renan, Nicão, enquanto Helton, Ronei e Rogério Gil asseguraram a vitória dos donos da casa.

Pela mesma chave, o ABC goleou o eliminado Comercial-MS, por 4 a 1, e ainda tem chances de avançar na competição, pelo índice técnico. O time de Natal soma os mesmos seis pontos do Santos, mas leva desvantagem no saldo de gols. O Rio Claro também tem seis pontos, mas não tem mais chances de classificação.

Na capital paulista, com um gol de Wesley aos 50 minutos do segundo tempo, o Botafogo empatou com o Nacional, por 2 a 2, e garantiu a 12.ª vaga da segunda fase. O time carioca somou sete pontos, na liderança do Grupo X, enquanto o Nacional fez cinco.

São Paulo, Cruzeiro, CFZ Brasília, Vasco, Remo, Flamengo, Paulista, Confiança-SE, América-SP e Vitória já estavam classificados.

Jogos deste domingo:

Grupo P

Comercial-MS 1 x 4 ABC-RN

Rio Claro-SP 3 x 2 Santos

Grupo X

Piauí-PI 6 x 4 Desportiva-ES

Nacional-SP 2 x 2 Botafogo-RJ