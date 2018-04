Santos e Botafogo empatam sem gols na Vila Belmiro

O Santos chegou 36 pontos, em 12.º lugar, e continua distante do sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2010. O Botafogo, que somou seu 13.º empate no Brasileirão (empatou mais da metade dos jogos), permaneceu na zona de rebaixamento, com 25 pontos, seriamente ameaçado de cair.

Parte dos refletores da Vila Belmiro ficaram no escuro antes do jogo e o duelo começou com mais de dez minutos de atraso. O técnico Vanderlei Luxemburgo mudou a formação do Santos. Neymar começou como titular com a companhia de Robson. Madson ficou no banco. Mas o time novamente teve problemas de criação e dependeu dos cruzamentos de Léo e Pará para Kléber Pereira, que perdeu pelo menos duas chances de gols na etapa inicial.

O Botafogo também não ofereceu muito perigo. A melhor oportunidade carioca no primeiro tempo foi aos 28 minutos, numa lambança da zaga santista. Eli Sabiá recuou na fogueira e Felipe chutou. André Lima pegou o rebote, mas acabou travado na "truculência" de Fabão - o botafoguense revidou a entrada dura e ainda recebeu amarelo.

Madson retornou ao time na etapa final, no lugar de Germano. O Santos teve uma boa chance logo aos 5 minutos. Thiaguinho fez falta em Léo na entrada da área. Fabão cobrou e o goleiro Jefferson desviou. A bola tocou na trave e saiu pela linha de fundo.

O torcedor santista até se animou com o lance. Porém, foi só isso. No restante do segundo tempo, o Santos ficou travado na marcação do Botafogo. Luxemburgo chegou a tirar dois de seus três volantes, mas a equipe não encontrou espaços no restante do segundo tempo.

Ficha técnica:

Santos 0 x 0 Botafogo

Santos - Felipe; Pará, Fabão, Eli Sabiá e Léo; Emerson, Rodrigo Souto (André), Germano(Madson) e Robson (Alan Patrick); Neymar e Kléber Pereira. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Botafogo - Jefferson; Emerson, Juninho e Wellington; Thiaguinho, Leandro Guerreiro, Jonatas (Renato), Lúcio Flávio (Marquinhos) e Gabriel; André Lima e Reinaldo (Ricardinho). Técnico: Estevam Soares

Cartões amarelos - Germano (Santos); Juninho, Thiaguinho, Gabriel, André Lima (Botafogo)

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa/RS)

Renda: R$ 143.690,00

Público: 6.336 pagantes

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)