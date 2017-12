Santos e Botafogo empatam seus jogos, mas garantem liderança

O Santos não passou de um empate sem gols contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, pela terceira e última rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, mas garantiu a liderança, se classificando ao lado do Confiança-SE. O Botafogo também se classificou com um empate, garantindo a liderança do Grupo 4.

Com sete pontos, o time da Vila Belmiro foi o campeão do grupo e enfrenta o Ceará, segundo colocado do Grupo 8, na próxima fase. O Confiança pega o Joinville.

No Grupo 6, em Bauru, mais dois times passaram a conhecer seu caminho até o sonhado título. O Coritiba bateu o Noroeste por 1 a 0 com mais um gol do artilheiro Gustavo Índio e chegou aos nove pontos, vencendo a chave com 100% de aproveitamento e avançando para enfrentar o Marília. Mesmo com a derrota, o Noroeste também avançou e terá o Cruzeiro pela frente na segunda fase.

Também com derrota, o Atlético Paranaense garantiu a classificação. O time de Curitiba perdeu por 2 a 1 para o Rio Preto pelo Grupo 2, em São José do Rio Preto, mas tinha um saldo de gols superior ao próprio Rio Preto e o União-MS, todos empatados com três pontos. O líder da chave foi o Sport, que irá enfrentar o Tanabi na sequência. O Atlético pega o Juventude.

O Botafogo é mais um clube tradicional garantido na fase de mata-mata da Copinha. Mesmo empatando por 1 a 1 com os donos da casa do Linense, no estádio Gilbertão, em Lins, o time carioca ficou com a liderança do Grupo 4 e vai enfrentar o Mirassol. O outro classificado desta chave foi o próprio Linense, que recebe o Vila Nova na próxima fase.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OUTROS JOGOS

Sport, Confiança-SE e Noroeste-SP são mais três times classificados à segunda fase. Os dois primeiros venceram no complemento da terceira e última rodada da primeira fase. O clube pernambucano manteve os 100% de aproveitamento ao golear o União-MS por 6 a 0, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, e terminou na liderança isolada, com nove pontos. O União, terceiro, com um, está eliminado.

No Grupo 5, o Sobradinho-DF goleou o São Bento-SP por 5 a 0, no estádio Gilbertão, em Lins. Apesar do resultado, o time do Distrito Federal não conseguiu a classificação. Terminou na terceira posição, com quatro pontos. Mesma situação do São Bento, lanterna sem pontuar.

Quem também se despediu com vitória foi o União Barbarense-SP, que goleou o Palmas-TO por 4 a 1, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru. A vitória deixou o time paulista na terceira posição do Grupo 6, com quatro pontos, apesar da estreia desastrosa quando levou 10 a 0 do Coritiba. O Palmas, sem pontuar, foi o último colocado e também ficou fora da segunda fase.

Por fim, pelo Grupo 7, o Confiança venceu o América-PE por 2 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O time sergipano assumiu a vice-liderança com seis pontos e avançou. O América, terceiro com três, se despediu da competição.