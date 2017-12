Santos é campeão da Copa FPF O Santos é o campeão da Copa Federação Paulista de Futebol. Neste domingo pela manhã, empatou novamente com o Guarani, desta vez por 0 a 0, e ficou com o título porque teve melhor desempenho nas fases anteriores, o que lhe deu o direito de dois empates na final. O jogo no Estádio da Vila Belmiro teve uma boa presença de público, aproximadamente de cinco mil pessoas, sobretudo pela oportunidade dos santistas em ver uma decisão novamente na Vila Belmiro. A última final que havia disputado no seu estádio aconteceu no distante ano de 1956, quando conquistou o Campeonato Paulista de 1955 sobre o Taubaté. No final da decisão, houve muita festa em campo e nas arquibancadas. O presidente Marcelo Teixeira recebeu o troféu de campeão das mãos do presidente da FPF, Marco Polo del Nero e do vice-presidente Reinaldo Carneiro Bastos. A polêmica agora será pela vaga à Copa do Brasil, já que o campeão da Copa FPF tem vaga assegurada no torneio. O Peixe, porém, deve garantir a classificação na Copa Libertadores se terminar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A diretoria pretende utilizar o time B na Copa do Brasil, mas a CBF deve proibi-lo, já que o regulamento interno prevê que um clube não pode disputar os dois torneios. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, afirmou neste domingo que o Santos terá vaga na Copa do Brasil. O Guarani fica no aguardo. Esta seria sua grande chance de voltar a participar do torneio nacional, porque com seu provável rebaixamento para a Série B não terá índice técnico para ser convidado. A própria FPF previa em seu regulamento que o vice-campeão disputaria o Campeonato Brasileiro da Série C e esta vaga ficará com o Sertãozinho, terceiro colocado, porque os outros semifinalistas já participam do Brasileiro. Quanto ao jogo, apesar de precisar apenas do empate para garantir o título, o Santos não entrou em campo recuado. A ordem do técnico Márcio Fernandes era a seguinte: Buscar a vitória e só jogar pelo empate nos minutos finais. O Guarani também saiu para o jogo e teve a primeira boa chance. William recebeu dentro da área, matou no peito e ajeitou para Caio, que bateu da entrada da área. A bola saiu a direita do goleiro santista, levando muito perigo. O jogo seguiu bem movimentado, mas sem grandes lances de perigo. O Santos teve mais posse de bola, com certo domínio do jogo, mas não levou perigo à meta de Fernando. Na etapa final, os dois times voltaram com mais disposição e o jogo voltou a ter lances de perigo. Os goleiros, contudo, mostraram serviço e dificultaram a ação dos atacantes. Aos 25 minutos, o Santos teve uma grande chance, com Leandro Vieira. Ele cobrou falta com categoria e a bola passou raspando a trave. Poucos minutos depois, Rossini recebeu em velocidade e foi agarrado pelo goleiro Fernando na área: pênalti. Na cobrança, no entanto, Leandro Vieira acertou a trave, aos 32 minutos. Depois disso, o Santos preferiu segurar o resultado. E não teve dificuldade.