Santos e Corinthians fecham patrocínio para a final do Paulistão

SÃO PAULO - Santos e Corinthians fecharam um patrocínio pontual com o Banco Pan (antigo Panamericano) e estamparão a marca em suas camisas na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo, na Vila Belmiro.

O clube santista estampará a marca do banco nas mangas. Ainda negociando um patrocinador máster, o Santos exibe o patrocínio da Philco na parte nobre da camisa, em acordo que iniciou nas quartas-de-final do Campeonato Paulista e se estende até a partida deste domingo. Já o Corinthians usará a marca do banco nas omoplatas, próximo aos ombros.