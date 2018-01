Santos e Cruzeiro mantêm a liderança Pelo menos por mais uma rodada, Santos e Cruzeiro vão continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, as duas equipes venceram seus jogos, chegaram a 58 pontos ganhos e apenas o saldo de gols dá a vantagem ao time mineiro: 28 a 24. Com o retorno do trio que estava na seleção - Elano, Renato e Diego - a equipe paulista recebeu o Criciúma na Vila Belmiro e não encontrou nenhuma dificuldade. Goleou por 5 a 2, com três gols de William e dois de Renato. Dejair marcou os dois gols do time catarinense O Cruzeiro - que também contou com a volta de Alex - foi a Arena da Baixada em Curitiba e venceu o Atlético-PR por 4 1. Alex e Motta fizeram dois gols cada. Fernandinho marcou o único gol do Atlético. Na próxima rodada, um tira-teima: Santos e Cruzeiro se enfrentam no Mineirão. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro teve dois jogos neste sábado à noite: Corinthians 2 x 0 Fortaleza e Grêmio 1 x 1 Bahia. Outros 8 jogos serão realizados no domingo. Veja os jogos de domingo Vitória x Flamengo Goiás x Internacional Figueirense x São Paulo Paysandu x São Caetano Guarani x Juventude Paraná x Coritiba Atlético-MG x Ponte Preta Vasco x Fluminense