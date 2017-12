Santos e Cruzeiro seguem luta pelo título Tentar tirar o título brasileiro do Cruzeiro representa para o Santos igualar a marca de dez vitórias seguidas do São Paulo no ano passado. Mais que isso: os garotos comandados por Leão, que vêm de quatro vitórias seguidas, terão de fazer mais de um gol de vantagem por partida para vencer os últimos seis jogos com média de 1,5 gol por jogo e torcer para o Cruzeiro perder pontos - pelo menos três empates. Assim, ambos chegariam aos 94 pontos com 28 vitórias, e o desempate seria no número de gols. Se vencer o Vitória hoje na Vila, o Santos ainda terá de bater a Ponte em Campinas, o Fluminense na Vila, o Goiás no Serra Dourada, o Grêmio em Santos e o Vasco no Rio. Já o Cruzeiro nem precisa se preocupar com o único clube que tem chances de lhe tomar a taça. Bastam 12 pontos (quatro vitórias ou três empates e três vitórias) para assegurar a conquista matematicamente. A jornada começa hoje contra o desesperado Grêmio, no Mineirão. Depois o Cruzeiro viaja ao Rio, onde enfrentará o Vasco, e a Curitiba, para jogar com o Paraná. Faz dois jogos em casa com Paysandu e Fluminense e se despede com o Bahia, em Salvador. O Cruzeiro já havia garantido vaga na Libertadores, por ter sido o campeão da Copa do Brasil. O Santos também garantiu vaga no torneio continental ao ultrapassar os 76 pontos necessários para assegurá-la. A situação do São Paulo também é cômoda: pode até perder duas partidas que disputará a Libertadores. O São Paulo recebe o Fluminense hoje, vai ao Paraná enfrentar o Atlético, recebe o Vitória e viaja a Campinas e Porto Alegre para enfrentar Ponte Preta e Internacional - na última rodada recebe o Flamengo. Para a Copa Sul-Americana, quatro das 12 vagas brasileiras já têm dono. De acordo com o ranking da Conmebol, até mesmo o Grêmio, que luta para fugir do rebaixamento, entrará na disputa, assim como São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Outras 11 equipes ainda têm chances.