Santos é destaque do esporte neste sábado A estréia do novo time do Santos - com Luizão, Cláudio Pitbull, Giovane e Ricardinho, entre outros, agora sob o comando do técnico Nelsinho Baptista - é o grande destaque do Esporte neste sábado. O jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que começa às 18h10, chama a atenção por ser a primeira oportunidade para saber se o atual campeão mantém sua força após perder jogadores importantes (como Robinho) e a demissão do técnico Gallo. Além disso, na Série A, acontecem mais jogos onde o importante é ganhar para se manter na briga pelo sonho de garantir pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem (como Cruzeiro x Juventude). Ou até mesmo para fugir do rebaixamento, como Paysandu x Figueirense, além do clássico Paraná x Coritiba. Ao todo, são seis partidas só neste sábado. Há ainda rodada de outras competições nacionais, como a Série B em sua rodada decisiva, com duas partidas: Grêmio x Santa Cruz e Avaí x Santo André. Além da Série C, que decide seus primeiros classificados para a terceira fase do torneio, que também é eliminatória. No futebol internacional, o destaque é o jogo do Barcelona contra o Zaragoza, onde Ronaldinho Gaúcho exibirá sua categoria e suas chuteiras com detalhes em ouro. Além das rodadas dos campeonatos Francês, Alemão e Italiano.