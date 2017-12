Santos é eliminado pelo Ceará nos pênaltis na Copa São Paulo

Um dos favoritos ao título da 47ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos foi eliminado pelo Ceará, em Araraquara, neste sábado. O time vice-campeão paulista sub-20 no fim de 2015 se despediu da competição ao ser eliminado pela equipe nordestina, que vai enfrentar o Joinville na terceira fase.

O jogo realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, terminou empatado sem gols, mas os cearenses venceram nos pênaltis por 3 a 2. Os santistas chutaram três penalidades para fora, deixando precocemente a disputa da Copa São Paulo.

Também neste sábado, o Linense decepcionou seus torcedores que compareceram no Gilberto Siqueira Lopes ao ser goleado pelo Vila Nova-GO, por 5 a 0, e deu adeus à competição. O adversário do time goiano na terceira fase vai ser do duelo entre Botafogo e Mirassol, marcado para a noite deste sábado.

No duelo dos paulistas, realizado no Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, o Rio Claro venceu o São Carlos, por 3 a 1, e se classificou. Agora vai enfrentar o Internacional, que eliminou o Criciúma na última sexta-feira.

Em uma partida emocionante, o Avaí conseguiu o que parecia improvável. Mesmo com um a menos, o time catarinense eliminou o Água Santa ao batê-lo por 3 a 2 - o gol da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo -, na Arena Capivari. O adversário da próxima fase será o Primavera.

O Marília não fez feio diante de seus torcedores, carimbou o passaporte à terceira fase com muito sofrimento e agora terá pela frente o Cruzeiro. Os dois times já se enfrentaram na primeira fase. Após empate sem gols no Bento de Abreu, o time paulista venceu o Coritiba nos pênaltis por 4 a 2.

O Guarani superou o Botafogo-PB, por 1 a 0, com a presença de mais de duas mil pessoas no Estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindoia. Gabriel Alves anotou o único gol da partida, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Confira os resultados da 3.ª fase da Copa São Paulo:

Sexta-feira

Primavera-SP 3 x 2 Fluminense

Ponte Preta 1 x 2 Ituano

Internacional 2 x 0 Criciúma

Juventude 2 x 0 Atlético-PR

Sábado

Sport 1 x 0 Tanabi-SP

Grêmio 2 x 1 Desportivo Brasil-SP

Cruzeiro 3 x 1 Noroeste-SP

Joinville 3 x 1 Confiança-SE

Guarani 1 x 0 Botafogo-PB

São Carlos 1 x 3 Rio Claro

Coritiba (2) 0 x 0 (4) Marília

Vila Nova-GO 5 x 0 Linense

Santos (2) 0 x 0 (3) Ceará

Água Santa 2 x 3 Avaí