Santos é encruzilhada para Inter O jogo contra o Santos, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, é uma encruzilhada para o Internacional. Se vencer, o clube gaúcho vai concentrar forças no campeonato brasileiro porque acredita que ainda pode se classificar para a Libertadores da América de 2005. Se perder, terá poucas chances de conseguir o título nacional e vai dar prioridade à Copa Sul-Americana, na tentativa de salvar o ano vencendo uma competição internacional pela primeira vez na história. O colorado começou a rodada no 15º lugar, com 40 pontos. Para atrair torcedores, o clube reduziu o preço dos ingressos pela metade. O mais barato custa R$ 3 e o mais caro R$ 15. O técnico Muricy Ramalho chega ao dia do jogo sem definir o time. Ele deixou abertos dois caminhos. A escolha depende da marcação que vai fazer sobre Robinho. Se for individual, o volante Álvaro continua no time com a tarefa de acompanhar o adversário em qualquer lugar do campo, como fez com Cláudio Pitbull nos dois recentes Gre-Nais pela Sul-Americana. Nesse caso, o esquema continua sendo o 4-4-2. Se optar pela marcação por zona, Muricy pode mudar o esquema para o 3-5-2, retirando Álvaro para escalar o zagueiro Wilson. Poderia, com isso, ter quatro jogadores atentos à movimentação de Ricardinho, Elano, Robinho e Deivid e um quinto na sobra. Além de trabalhar para conter o ataque do Santos, Muricy tenta encontrar um jeito de fazer o ataque do Internacional funcionar melhor e não perder tantos gols como no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, no sábado passado. O centroavante Didi, contratado para o lugar de Nilmar, já participou de três jogos e ainda não marcou o seu gol. O meia Fernandão, principal jogador e artilheiro do time nas últimas partidas, diz que os companheiros devem mais passes a Didi. "Temos que criar mais para ele finalizar mais", avalia. O centroavante acredita que vai deslanchar logo. "Não se contra o Santos ou contra o Vasco (no próximo sábado), mas o gol vai sair", promete.