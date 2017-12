Santos é exemplo no futebol feminino Quando a Seleção Brasileira Feminina de Futebol conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto, a esperança era de que um calendário fosse criado para que as atletas pudessem jogar durante toda a temporada. Mas pouca coisa mudou, apesar de ter sido criado um Campeonato Paulista com 32 times. O melhor exemplo é o Santos, time de maior expressão da competição, que tem de se virar como pode para manter uma equipe que conta até com duas norte-americanas. A maioria das 30 atletas comandadas pelo técnico Kleiton Lima mora em uma colônia de férias em Itanhaém, onde treinam e ficam concentradas. Algumas são da própria cidade. "Nas Olimpíadas de Atlanta/96 e de Sydney/2000, quando o Brasil ficou em quarto lugar, sempre diziam que faltava uma medalha para que conseguíssemos ter um Campeonato Paulista. Então, a prata em Atenas foi fundamental para isso", diz Kleiton. Por mês, o Santos investe cerca de R$ 25 mil no grupo - a verba é para todos os gastos com as 30 garotas: alimentação, moradia, viagens e estrutura para treinos. Mas para o técnico e as atletas, ainda há muito a fazer pelo futebol feminino. "Nosso time pode continuar forte em 2005, se fosse elaborado um calendário para elas. Acho que falta incentivo. Precisamos de apoio federativo. Dependemos de órgãos como a CBF e da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo", diz Kleiton. "Treinar todos os dias como profissionais e ficar sem jogar é algo que desestimula qualquer um." Celeiro - O time cedeu quatro atletas à Seleção Sub-19, que disputa a Copa do Mundo na Tailândia (amanhã, o jogo será pelas quartas-de-final, contra a Rússia). Sem contar duas que foram cortadas. Tem várias outras que passaram pela equipe nacional e está reforçada pela goleira Andréa, titular na Olimpíada de Atenas. Para tentar o título paulista, o time ainda trouxe duas norte-americanas. Batalhadoras, as jogadoras sonham com reconhecimento. Uma delas é a atacante Bia, de 19 anos, cortada poucas semanas antes da viagem à Olimpíada e que conta: "Pensei em parar de jogar. Até a faculdade tive de trancar para me dedicar à Seleção."