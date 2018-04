Santos e Flamengo já tem quase 50 mil ingressos vendidos e rende pode chegar a R$ 10 milhões

BRASÍLIA - A estreia do Santos no Brasileiro, no próximo domingo, contra o Flamengo, vai ter mesmo casa cheia. Na última quarta-feira, a venda antecipada atingiu 48.600 ingressos - a carga disponível é de 69.200 bilhetes. A partida vai ser disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a expectativa é de que a renda atinja R$ 10 milhões. Se e for confirmada, se transformará na maior arrecadação do futebol brasileiro.

O Santos é o mandante da partida, mas, como vendeu a bilheteria para a Federação Brasiliense por cerca de R$ 800 mil, desperdiçou a oportunidade de ganhar um valor bem maior com a parte que lhe caberia da renda. Os bilhetes custam entre R$ 160 e R$ 400 e estão sendo vendidos pela internet (ingressorapido.com.br), no estádio e em vários pontos no Rio e em Santos.

O jogo entre santistas e rubro-negros também servirá de evento-teste para a Copa das Confederações. Vai ser o segundo teste no Mané Garrincha, depois da partida de inauguração, no sábado passado, entre Brasiliense e Brasília. O estádio será palco da partida entre Brasil e Japão, dia 15 de junho, na abertura da Copa das Confederações.