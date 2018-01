Santos e Fluminense ficam no empate Os santistas lotaram a Vila Belmiro, neste domingo, para a ver a reestréia de Giovanni, depois de nove anos no futebol internacional. E, seguramente, se decepcionaram com a partida, marcada pelo excessivo número de faltas e pelo baixo nível técnico. O meia-atacante sofreu com a falta de entrosamento, teve atuação apenas regular, mas participou do gol do Santos no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhum dos times, agora mais distantes do líder Botafogo, que no sábado derrotou o Juventude por 3 a 2, no Rio. O Fluminense soma 14 pontos e o Santos tem 13, enquanto que os botafoguenses estão com 18. Os treinadores Gallo e Abel Braga minimizaram a importância da partida de deste domingo. Ambos dão prioridade aos jogos de quarta-feira. O Santos pega o Atlético-PR, na Vila, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores - precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. E o Fluminense inicia a decisão do título da Copa do Brasil contra o Paulista, em Jundiaí. A equipe da casa, assim, entrou em campo com vários reservas. O lateral Paulo César e o meia Ricardinho, com problemas físicos, ficaram fora. Robinho e Léo, na Alemanha com a seleção brasileira, também não participaram do confronto. A torcida lamentou a ausência de Robinho e reclamou de Carlos Alberto Parreira por não ter permitido que o atacante se apresentasse mais tarde à seleção, que estréia apenas na quinta-feira na Copa das Confederações. A presença dele, fatalmente, mudaria o panorama da partida. A expectativa ficou por conta da presença de Giovanni, de 33 anos, de volta após boa passagem pelo Olympiakos, da Grécia. Embora desentrosado com os companheiros, ele mostrou elevada capacidade técnica, com passes precisos. E teve importante participação no gol santista. Deu de calcanhar a bola para Bóvio, que pôs Deivid na cara do gol: 1 a 0. Pouco antes do intervalo, Ávalos falhou e Rodrigo Tiuí sofreu pênalti, cometido por Mauro - bem marcado pelo árbitro Evandro Rogério Roman. Os jogadores do Santos não se conformaram com a marcação e partiram para cima do juiz. Deivid acabou expulso, prejudicando bastante o Santos. Tuta cobrou a penalidade e empatou. O Fluminense, com um atleta a mais em campo, aumentou o poder ofensivo na segunda etapa, em busca da vitória. Mas pouco criou. O melhor lance surgiu com Alex, que substituíra Fernando. De calcanhar, ele acertou a trave de Mauro. Após falta violenta, Rodrigo Tiuí foi expulso na metade do segundo tempo e equilibrou o duelo. O Santos, então, partiu com mais ímpeto para o ataque e criou boas oportunidades, principalmente com Luciano Henrique e Danilo, que estavam no banco e entraram bem na partida. Faltou, porém, competência nas finalizações.