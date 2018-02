Santos é forte candidato ao título Robinho, Diego, Ricardo Oliveira, Alex e Fábio Costa podem fazer do Santos um dos fortes candidatos à conquista do Campeonato Brasileiro 2003. O time mudou pouco e talvez para melhor após ter sido campeão no ano passado, com um futebol que encantou o país e foi reconhecido mundialmente. Agora, mais maduro, só vai precisar de regularidade para repetir a dose, o que parece já estar conseguindo, conforme demonstra a sua firme caminhada na primeira fase da Copa Libertadores da América, não tomando conhecimento dos adversários nem fora de casa, à exceção do empate sem gols com o El Nacional, em Quito. Entre os titulares houve apenas duas alterações: saíram Maurinho (Cruzeiro) e Alberto (Rússia) e entraram Michel, que no final da temporada chegou a se equiparar ao dono da posição nas finais, e Ricardo Oliveira, um dos grandes artilheiros do atual futebol brasileiro. Leão ainda recebeu o meia-atacante Nenê, para substituir Robert, que foi para o Japão, o curinga Fabiano e o lateral-direito Reginaldo Araújo. Trocas vantajosas não só quanto à qualidade, mas também na idade. O que aumenta ainda mais as possibilidades de o time se tornar bicampeão nacional é o compromisso assumido pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, com o técnico Leão de que nenhum dos jogadores importantes sairá antes do final do ano. De acordo com o dirigente, o Santos pode até negociar alguns de seus principais titulares, mas só vai entregá-los em 2004. Agradecido, Leão também promete ficar com Teixeira, que não pode ser reeleito, a menos que o estatuto do clube seja alterado, até o último dia do seu mandato, em 31 de dezembro. Há um pacto: conquistar tudo em 2003 e depois cada um segue o seu destino. "Vencido o meu contrato, não fico mais nenhum dia no Santos", assegura Leão. Deve haver uma debandada de jogadores para que o atual presidente recupere os R$ 26 milhões que injetou no clube, antes de passar o cargo a alguém de sua confiança. O título do ano passado deu experiência aos garotos da Vila Belmiro, mas a equipe ainda sente dificuldade para reencontrar o seu melhor futebol, embora continue fazendo muitos gols. Um dos motivos é que Ricardo Oliveira, por uma questão de característica, não consegue interpretar o papel de assistente como Alberto, e embora mantenha a média de um gol por partida, fez com que baixasse a produção de Diego e Robinho. Os três estão passando por um período de adaptação, que não deve demorar muito. "Já está na hora de cada um achar o seu espaço lá na frente", cutucou Leão, na semana passada, para evitar que possíveis crises de vaidade possam comprometer o trabalho coletivo. "Mas não posso pedir para o meu centroavante, que faz pelo menos um gol por jogo, passar mais a bola." Outra vantagem do Santos é que o seu elenco está mais equilibrado, inclusive permitindo que Leão altere a forma do time jogar no decorrer das partidas, trocando até peças fundamentais, como Diego e Robinho, por Nenê e Fabiano, sem que haja uma quebra de rendimento. Os dois garotos continuam sendo as referências do conjunto, mas o Santos já não é mais tão dependente deles. Um exemplo: no segundo tempo contra o 12 de Outubro, no Paraguai, terça-feira, Leão tirou Robinho e colocou Nenê, que entrou fazendo gol e o time melhorou. Há outros recursos que ele poderá usar durante a competição, como, por exemplo, puxar Elano para a lateral-direita, abrindo espaço para Fabiano no meio-de-campo e tornando o time mais robusto pela direita. Prevendo dificuldades com o Brasileiro tão longo e com outras competições sendo disputadas simultaneamente, o técnico se precaveu e hoje dispõe de reservas de qualidade para todas as posições. Time-base: Fábio Costa; Michel, André Luís, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira.