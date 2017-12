Santos e Guarani decidem a Copa FPF Santos e Guarani, ambos com seus times B, farão neste domingo, às 10 horas, na Vila Belmiro, a segunda e decisiva partida das finais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O jogo de ida, realizado na semana passada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, terminou empatado em 3 a 3 e, agora, o time santista jogará pelo empate por ter melhor campanha nas fases anteriores. A final será transmitida, ao vivo pela Rede Vida de Televisão. Mesmo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não permitindo que um clube participe, na mesma temporada, da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, os santistas querem o título da Copa FPF, que dá ao campeão justamente uma vaga no segundo maior torneio nacional. O time principal do Santos pode assegurar uma vaga na próxima Libertadores se ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e, com isso, a vaga na Copa do Brasil pode ficar para o próprio Guarani, vice-campeão na competição e virtual rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sertãozinho, terceiro colocado na Copa FPF, ficou com a vaga no Campeonato Brasileiro da Série C. No Santos, o técnico Márcio Fernandes tem três dúvidas para definir o time, sendo uma em cada setor. Na defesa, Alyson, que se machucou nos treinos durante a semana, pode dar lugar a Rogério. No meio-campo, Rivaldo pode, por questão tática, ser substituído por Rodrigo Costa. Mesmo assim, Rivaldo poderá continuar como titular, mas fazendo dupla de ataque com Luizinho já que Geílson também se machucou nos treinamentos durante a semana. No Guarani, o técnico Renato precisou fazer uma série de mudanças no time em relação ao que entrou em campo na partida anterior, devido a presença de vários jogadores que ficaram no banco de reservas do time principal, sábado, em Niterói, contra o Botafogo-RJ. No gol, Fernando entrará no lugar do suspenso Filipe. Na lateral-esquerda, Patrick, suspenso no elenco principal, irá reforçar o time B e Serginho volta depois de cumprir suspensão.