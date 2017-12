Santos e Guarani na frente na Copa FPF Santos e Guarani saíram na frente nas semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol 2004. Os dois times aproveitaram a vantagem de atuarem em casa para vencer seus adversários, coincidentemente, pelo mesmo placar: 2 a 1. O Guarani venceu o Sertãozinho, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), enquanto o Santos passou pelo Ituano, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Com as vitórias, tento Guarani como Santos dependem apenas de um empate no jogo de volta, no próximo domingo, dia 14/11, para decidirem o título da competição, que dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. Em Campinas, o Guarani foi melhor e mereceu vencer o Sertãozinho, time de melhor campanha e já garantido no Campeonato Brasileiro da Série C em 2005. O atacante Léo marcou os dois gols do time da casa ainda no primeiro tempo, aos 16 e aos 30 minutos. O Sertãozinho só descontou aos 47 minutos da etapa final, com Fabrício. O Santos, jogando na Vila Belmiro, venceu de virada por 2 a 1 o Ituano. O time do interior saiu na frente com um gol de cabeça de Fernando Gaúcho, aos 41 minutos do primeiro tempo. A virada santista só aconteceu no segundo tempo. Itabuna, de pênalti, empatou aos 23 minutos, enquanto que Marquinhos, aos 37 minutos, marcou o gol da vitória.