Santos e Inter empatam na Sul-Americana O Santos ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Internacional, na Vila Belmiro, em sua estréia na Copa Sul-Americana. O jogo não foi bom, os santistas tiveram por mais tempo a posse de bola, mas abriram espaço para os contra-ataques adversários. Depois de um desses, aos 25 da fase inicial, falta de Alex, Flávio cobrou e marcou para o Inter. Sem Diego, poupado, e sem Robinho, substituído, Fabiano resolveu. Aos 25, ele foi derrubado por Clemer, pênalti claro que o juiz Wilson de Souza Mendonça preferiu não marcar. Aos 32, enfim, o empate. Depois de cruzamento de Nenê, Fabiano fez, de cabeça. O Inter quase fez o segundo, no final da partida ? mas Fábio Júnior, sozinho, chutou em cima de Fábio Costa.