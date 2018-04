Santos e Inter empatam por 3 a 3 em jogo quente na Vila

A meta do Santos era conseguir 100% de aproveitamento na sequencia de jogos em casa. Nas próximas quatro rodadas, o clube receberá Fluminense (30/8), Santo André (13/9) e Botafogo (20/9). Jogará fora apenas contra o Corinthians (6/9), no clássico do Pacaembu.

Apesar do empate, o duelo desta quarta-feira foi especial para o lateral-esquerdo Léo, que completou 300 jogos pelo Santos. A única novidade na escalação da equipe santista foi a entrada de Róbson na vaga de Germano. Dentro de campo, o time de Vanderlei Luxemburgo começou bem e não demorou para abrir o placar.

Aos 14 minutos, o zagueiro Bolívar errou no recuo de bola. O baixinho Madson ganhou na velocidade dos marcadores do Inter, entrou na área e tocou na saída do goleiro Lauro para fazer 1 a 0. "Aproveitei a bobeira e tive a felicidade de tirar do goleiro", explicou o atacante.

O gol de Madson deixou o Inter momentaneamente desarticulado. Aos 15 minutos, Kléber Pereira também aproveitou para deixar o seu. O artilheiro deu um corte sensacional em Daniel e soltou a bomba. Lauro falhou e não conseguiu desviar o chute: 2 a 0.

Ao ver o desempenho inicial do Santos, o torcedor teve a impressão de que o time construiria uma vitória fácil. Tudo ilusão. Em falha do setor defensivo, o Inter chegou ao primeiro gol aos 24 minutos. Taison deu passe pela esquerda, Alecsandro surgiu livre na pequena área e desviou para as redes.

O Santos deixou o Inter marcar de novo aos 26 minutos. Em cobrança de falta de Kléber, Alecsandro desviou, agora de cabeça, para fazer 2 a 2. Madson ficou inconformado com os erros, que deixaram o primeiro tempo na igualdade. "Vacilamos, e isso custou caro. Não podemos ser surpreendidos assim", explicou o meia no intervalo.

MAIS VACILOS - A etapa final começou com nova falha do Santos. Logo aos cinco minutos, Taison deixou Alecsandro livre na entrada da área. O atacante bateu com categoria no canto esquerdo de Felipe e virou o marcador para o Internacional - foi o décimo gol do jogador, que está entre os líderes da artilharia do Brasileiro.

A torcida do Santos ensaiou algumas vaias na Vila. O time, no entanto, não perdeu a tranquilidade e empatou aos 13 minutos. George Lucas cruzou na medida pela direita. Kléber Pereira cabeceou e não deu chances para Lauro - o centroavante santista chegou ao nono gol no Brasileirão e também entrou na briga pela artilharia.

As redes da Vila não foram mais balançadas. Alecsandro, com três gols, deixou o campo machucado. Kléber Pereira, com dois gols, foi expulso após discussão com Sorondo - o zagueiro do Inter também recebeu o vermelho.

"Jogamos bem, mas erramos. Não podemos fazer três e tomar três", concluiu o zagueiro Fabão.

Ficha Técnica:

Santos 3 x 3 Internacional

Santos - Felipe; George Lucas, Fabão, Eli Sabiá e Léo; Rodrigo Mancha (Germano), Rodrigo Souto (André), Róbson (Neymar) e Paulo Henrique Lima; Madson e Kléber Pereira. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Internacional - Lauro; Daniel, Bolívar, Sorondo e Kléber; Sandro, Guiñazu, Giuliano (Danny Morais) e Andrezinho (Marcelo Cordeiro); Alecsandro (Magrão) e Taison. Técnico: Tite.

Gols - Madson, aos 14, Kléber Pereira, aos 15, e Alecsandro, aos 24 e aos 26 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos cinco, e Kléber Pereira, aos 13 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Luiz Antônio dos Santos (RJ).

Cartões amarelos - Fabão, Rodrigo Mancha e George Lucas (Santos); Sandro, Marcelo Cordeiro e Guiñazu (Internacional).

Cartões vermelhos - Kléber Pereira (Santos); Sorondo e Daniel (Internacional).

Renda - R$ 118.740,00.

Público - 7.876 pagantes.

Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).